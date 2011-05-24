В Петербурге доходный дом Веры Мандель признан региональным памятником

Здание, реализованное по проекту инженера Сигизмунда Моравицкого, возвели в 1911-1912 гг.

Сегодня, 4 августа, доходный дом Веры Мандель, находящийся на Большой Монетной улице, 29, признали региональным памятником. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.

Здание, реализованное по проекту инженера Сигизмунда Моравицкого, возвели в 1911-1912 гг. Фасад выполнен в стиле позднего модерна с элементами классицизма.

В доме проживали историк, публицист и общественный деятель Семен Дубнов, архитектор больниц Северной столицы Николай Красовский и другие важные личности.

Ранее на Piter.TV: КГИОП признал памятником здание бани Лиговского банно-прачечного комбината.

Фото: пресс-служба КГИОП