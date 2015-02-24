КГИОП признал памятником здание бани Лиговского банно-прачечного комбината

Лицевой фасад здания выполнен в стиле ленинградского конструктивизма.

Здание бани Лиговского банно-прачечного комбината в Северной столице стало частью единого государственного реестра объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Лиговские бани были построены 1934 году по типовому проекту группой архитекторов, которой руководил Николай Демков. Пропускная способность комплекса по задумке составляла 500 человек в час.

Лицевой фасад здания выполнен в стиле ленинградского конструктивизма. В кчестве акцента к застройке Лиговского проспекта выступает портальная композиция с витражным остеклением и двумя закруглёнными объёмами лестничных клеток по углам.

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Фото: пресс-служба КГИОП