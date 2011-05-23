Смольный требует отреставрировать Блокадную подстанцию у Росгорцирка

Иск вернули по причине того, что Росгосцирк зарегистрирован в Москве, но его могут подать повторно.

КГИОП Петербурга подал иск к Росгосцирку, потребовав провести реставрацию Блокадной подстанции на набережной Фонтанки. Данные о споре приведены на сайте Электронное правосудие.

Напомним, что подстанция входит в перечень памятников. Работы необходимо провести в течение 2,5 лет, иначе будет установлен штраф в 200 тыс. рублей в месяц. Иск вернули по причине того, что Росгосцирк зарегистрирован в Москве, но его могут подать повторно.

Блокадная подстанция была передана Большому Санкт-Петербургскому государственному цирку, связанному со столичной организацией. Смольный обязал реставрировать объект через суд ещё в 2020 году, а прошлой осенью он был передан в оперативное управление Росгосцирка. Организация не только не провела работы, но и не выплатило неустойки. Сумма ущерба оценивается в 300 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что яхт-клуб на Петровской косе ликвидировали.

Фото: citywalls.ru