Яхт-клуб на Петровской косе ликвидировали

По данным прокуратуры, клуб нарушил правила благоустройства территории. Кроме того, его деятельность препятствует развитию кадрового обеспечения военного судостроения и создаёт угрозу госбезопасности.

В прошедший понедельник, 10 июля, Петроградский районный суд ликвидировал Санкт-Петербургский речной яхт-клуб (СПБРЯК) на Петровской косе. Иск с таким требованием поступил от прокуратуры города.

По данным надзорного ведомства, клуб нарушил правила благоустройства территории. Кроме того, его деятельность препятствует развитию кадрового обеспечения военного судостроения и создаёт угрозу госбезопасности. Представители СПБРЯК на обвинения отвечают, что занимаются исключительно продвижением парусного спорта.

Добавим, что объекты на территории клуба были проданы федерацей профсоюзов Петербурга и Ленобласти компании ООО "Аврора" в сентябре 2021 года. СПБРЯК получил территорию на постоянное бессрочное пользование, но ликвидация может лишить его такого права.

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