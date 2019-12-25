Прокуратура Петербурга добивается выдачи пенсионеру лекарств бесплатно

Прокуратура Центрального района по обращению провела проверку соблюдения законодательства в сфере лекарственного обеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, 78-летний заявитель должен четыре раза в день принимать определенный препарат, чтобы поддерживать стабильное состояние здоровья. Более того, лекарства пенсионер должен получать бесплатно, однако препарат он не получал.
Прокуратура района обратилась в суд с иском о возложении на Комитет по здравоохранению обязанности организовать лекарственное обеспечение пациента. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что в Сланцах опознали 77-летнего пенсионера, демонстрировавшего половой орган несовершеннолетним.
Фото: Piter.TV
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