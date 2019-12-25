Прокуратура Петербурга добивается выдачи пенсионеру лекарств бесплатно

Петербургская прокуратура пытается помочь пенсионеру получить лекарства бесплатно. Ведомство обратилось в суд.

Прокуратура Центрального района по обращению провела проверку соблюдения законодательства в сфере лекарственного обеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, 78-летний заявитель должен четыре раза в день принимать определенный препарат, чтобы поддерживать стабильное состояние здоровья. Более того, лекарства пенсионер должен получать бесплатно, однако препарат он не получал.

Прокуратура района обратилась в суд с иском о возложении на Комитет по здравоохранению обязанности организовать лекарственное обеспечение пациента. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что в Сланцах опознали 77-летнего пенсионера, демонстрировавшего половой орган несовершеннолетним.

Фото: Piter.TV