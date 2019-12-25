В Сланцах опознали 77-летнего пенсионера, демонстрировавшего половой орган несовершеннолетним

Возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 17 июля, в полицию поступила информация о том, что девочки, гуляющие у стадиона "Химик" в городе Сланцы опознали мужчину, который ранее демонстрировал им половой орган. Об этом стало известно Piter.TV.

Подозреваемого задержали на улице Чайковского. Им оказался ранее судимый 77-летний пенсионер. Установлено, что в мае 2023 года на детской площадке по улице Жуковского он демонстрировал половой орган двум девочкам 2015 года рождения.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный домогался до девочки-подростка в апрат-отеле на Пулковском шоссе.

Фото: Piter.TV