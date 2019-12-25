Неизвестный домогался до девочки-подростка в апрат-отеле на Пулковском шоссе

В понедельник, 17 июля, в отделение полиции обратилась петербурженка 2006 года рождения, сообщив, что примерно в 2:00 неизвестный совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера в апарт-отеле на Пулковском шоссе. Об этом стало известно Piter.TV.
Также в полицию поступило заявление от родственника девочки. Семья пострадавшей неполная, состоит на учете в ОДН.
Материал направлен СО по Московскому району ГСУ СК РФ по Петербургу.
Ранее мужчину задержали за приставания и демонстрацию половых органов двум юным петербурженкам.
Фото: Piter.TV
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