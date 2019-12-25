Неизвестный домогался до девочки-подростка в апрат-отеле на Пулковском шоссе

Материал направлен СО по Московскому району ГСУ СК РФ по Петербургу.

В понедельник, 17 июля, в отделение полиции обратилась петербурженка 2006 года рождения, сообщив, что примерно в 2:00 неизвестный совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера в апарт-отеле на Пулковском шоссе. Об этом стало известно Piter.TV.

Также в полицию поступило заявление от родственника девочки. Семья пострадавшей неполная, состоит на учете в ОДН.

Материал направлен СО по Московскому району ГСУ СК РФ по Петербургу.

Ранее мужчину задержали за приставания и демонстрацию половых органов двум юным петербурженкам.

Фото: Piter.TV