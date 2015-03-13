Мужчину задержали за приставания и демонстрацию половых органов двум юным петербурженкам

Подозреваемый доставлен в полицейский участок, в его отношении составлен административный протокол.

Вечером в воскресенье, 16 июля, в полицию обратилась ученица 10 класса 2006 года рождения, сообщив, что на улице Бабушкина к ней начал приставать молодой человек, на вид 25-30 лет. По словам девушки, он показывал свой половой орган. Об этом стало известно Piter.TV.

Оперативники задержали подозреваемого на Ивановской улице по "горячим следам". Им оказался ранее судимый 33-летний петербуржец. Установлено, что около 18:02 он, находясь на улице Бабушкина, совершил развратные действия в отношении заявительницы и её подруги 2009 года рождения, ученицы 7 класса.

Мужчина доставлен в полицейский участок, в его отношении составлен административный протокол.

Ранее мы сообщили о том, что в Сосновом Бору изнасиловали женщину, а потом издевались над ней и снимали это на камеру.

Фото: Piter.TV