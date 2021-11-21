В Сосновом Бору изнасиловали женщину, а потом издевались над ней и снимали это на камеру

Днем в пятницу, 14 июля, в дежурную часть обратилась продавщица магазина в Сосновом Бору с сообщением о том, что ее изнасиловали, а потом издевались и записывали на видео.
Как стало известно Piter.TV, малознакомый мужчина подъехал к магазину, где работает женщина, и предложил подвезти, на что она согласилась. Однако мужчина повез ее не домой, а в лес на озеро, где ударил ее и изнасиловал.
Потом к нему подъехали еще два друга. Они тоже ударили женщину, а потом, совершая в отношении нее насильственные действия сексуального характера, снимали на телефон происходящее. После сделанных злодеяний, они отвезли женщину обратно к магазину.
Теперь мужчин разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование группой лиц).
Ранее сообщалось, что петербурженка обратилась в больницу после изнасилования на улице Фучика
Фото: pxhere
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