В Сосновом Бору изнасиловали женщину, а потом издевались над ней и снимали это на камеру

В Сосновом Бору Ленинградской области женщину изнасиловали и издевались, записывая на телефон. Возбуждено уголовное дело.

Днем в пятницу, 14 июля, в дежурную часть обратилась продавщица магазина в Сосновом Бору с сообщением о том, что ее изнасиловали, а потом издевались и записывали на видео.

Как стало известно Piter.TV, малознакомый мужчина подъехал к магазину, где работает женщина, и предложил подвезти, на что она согласилась. Однако мужчина повез ее не домой, а в лес на озеро, где ударил ее и изнасиловал.

Потом к нему подъехали еще два друга. Они тоже ударили женщину, а потом, совершая в отношении нее насильственные действия сексуального характера, снимали на телефон происходящее. После сделанных злодеяний, они отвезли женщину обратно к магазину.

Теперь мужчин разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование группой лиц).

Ранее сообщалось, что петербурженка обратилась в больницу после изнасилования на улице Фучика

Фото: pxhere