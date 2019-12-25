Петербурженка обратилась в больницу после изнасилования на улице Фучика

Женщина была отпущена после оказания медицинской помощи.

В воскресенье, 18 июня, в больницу самостоятельно обратилась петербурженка 1986 года рождения с диагнозом "состояние после изнасилования". Об этом стало известно Piter.TV.

Женщина была отпущена после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии. По её словам, в 5 утра того же дня её изнасиловал неизвестный на улице Фучика.

Информация передана следователю СО по Фрунзенскому району ГСУ СК РФ по СПб.

Ранее мы сообщили о том, что в Павловске на территории конноспортивного клуба произошло изнасилование.

Фото: Piter.TV