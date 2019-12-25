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В Павловске на территории конноспортивного клуба произошло изнасилование
Сегодня, 8:20
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В Павловске на территории конноспортивного клуба произошло изнасилование

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Возбуждены уголовные дела по факту изнасилования, насильственных действий сексуального характера и разбоя.

Берейтор ("объездчик" верховых лошадей – прим. ред) конноспортивного клуба обвинила гражданина Узбекистана в изнасиловании и разбое. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 21-летней пострадавшей, 13 июня около 01:30 на территории конноспортивного клуба в Павловске её изнасиловал 33-летний мужчина. Также под угрозой ножа он открыто похитил 15 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по факту изнасилования, насильственных действий сексуального характера и разбоя.

Также в Токсово мужчина подозревается в изнасиловании 8-летней дочери.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, павловск
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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