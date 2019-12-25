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В Токсово мужчина подозревается в изнасиловании 8-летней дочери
Сегодня, 8:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Токсово мужчина подозревается в изнасиловании 8-летней дочери

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В полицию на него заявила сожительница.

В Токсово Всеволожского района мужчину подозревают в изнасиловании несовершеннолетней дочери. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 22-летняя девушка. Она сообщила, что её 28-летний сожитель изнасиловал свою 8-летнюю дочь. Мужчина был оперативно задержан.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка. Подозреваемый ранее был судим за наркотики и кражу.

Ранее в Ленобласти рецидивист попытался изнасиловать в сарае пенсионерку.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, токсово
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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