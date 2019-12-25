В Токсово мужчина подозревается в изнасиловании 8-летней дочери

В Токсово Всеволожского района мужчину подозревают в изнасиловании несовершеннолетней дочери. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию обратилась 22-летняя девушка. Она сообщила, что её 28-летний сожитель изнасиловал свою 8-летнюю дочь. Мужчина был оперативно задержан.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка. Подозреваемый ранее был судим за наркотики и кражу.
Ранее в Ленобласти рецидивист попытался изнасиловать в сарае пенсионерку.
Фото: Piter.tv
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