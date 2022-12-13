В Ленобласти рецидивист попытался изнасиловать в сарае пенсионерку

Он ударил её несколько раз по голове поленом.

В Волосовском районе Ленобласти мужчина попытался изнасиловать в сарае 65-летнюю пенсионерку. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел в поселке Кикерино. Женщина находилась в своём сарае, когда к ней подошел неизвестный мужчина и, схватив кусок стекла, стал угрожать им. Злоумышленник разорвал одежду на пенсионерке и высказывал угрозы изнасилованием. Женщина оттолкнула насильника и стала кричать. В это время неизвестный ударил поленом несколько раз по голове пострадавшую и с места происшествия скрылся.

У пострадавшей медики диагностировали ушибленную рану волосистой части головы, переломом левого лучезапястного сустава,

Днём 25 мая в деревне Курковицы по подозрению в совершении указанного преступления был задержан неоднократно судимый 34-летний мужчина. По факту покушения на изнасилование возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ленобласти муж избил руками и ногами жену, а затем изнасиловал.

Фото: Piter.tv