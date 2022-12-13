В Ленобласти муж избил руками и ногами жену, а затем изнасиловал

В полицию обратилась сама пострадавшая.

В Лужском районе Ленобласти женщина обвинила мужа в изнасиловании. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 38-летней пострадавшей, в деревне Ильжо Лужского района 24 мая в период с 03:00 по 07:00, 36-летний муж избил её руками и ногами, "подавив тем самым волю к оказанию активного сопротивления", затем изнасиловал и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования. В Луге днём 24 мая подозреваемый был задержан.

Накануне мужчина в рабочей куртке затащил в кусты 10-летнюю петербурженку.

Фото: Piter.tv