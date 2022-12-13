Мужчина в рабочей куртке затащил в кусты 10-летнюю петербурженку

Он зажал ей рот рукой, а потом отпустил.

В Невском районе Петербурга неизвестный мужчина затащил школьницу в кусты, а потом отпустил и скрылся. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 23 мая в полицию обратилась 50-летняя петербурженка. Она сообщила, что 23 мая около 15:00 у дома неизвестный мужчина схватил её 10-летнюю дочь, зажал рот рукой и потащил в сторону кустов. После чего он отпустил её и с места происшествия скрылся.

Приметы преступника: мужчина, рост 180 см, короткие волосы, одет в синюю рабочую куртку со светоотражающими полосами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее петербурженка обвинила отчима в сексуальном насилии на протяжении 17 лет.

Фото: Piter.tv