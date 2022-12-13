Петербурженка обвинила отчима в сексуальном насилии на протяжении 17 лет

По подозрению 22 мая был задержан 57-летний мужчина.

В полицию 21 мая обратился петербуржец и сообщил, что отчим его жены более 20 лет назад совершал с ней действия сексуального характера.

Как стало известно Piter.tv, по словам 31-летней пострадавшей, в период с 1 августа 1995 года до 1 июня 2012 года в квартире дома села Русско-Выскоцкое (Ломоносовский район Ленобласти) её отчим совершал в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

По подозрению 22 мая был задержан 57-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Также в Тосно шестиклассника подозревают в сексуальном насилии в отношении пятиклассника.

Фото: Piter.tv