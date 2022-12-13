В Тосно шестиклассника подозревают в сексуальном насилии в отношении пятиклассника

По данному факту проводится проверка.

В Тосно (Ленобласть) мама пятиклассника обвинила его 12-летнего приятеля в насильственных действиях сексуального характера. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 21 мая в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что днём 20 мая в квартире в Тосно 12-летний ученик 6 класса совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 11-летнего сына, который находился у него в гостях.

По данному факту проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: В Ленобласти отец подозревается в сексуальном насилии в отношении маленькой дочери.

Фото: Piter.tv