В Ленобласти отец подозревается в сексуальном насилии в отношении маленькой дочери

Сейчас девочка учится во 2 классе. Отец находится в психиатрической больнице.

В Ломоносовском районе Ленобласти отца заподозрили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери. Об этом стало известно Piter.tv.

Установлено, что в период с 1 августа по 30 сентября 2021 года, он дома совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери, которая на данный момент учится во втором классе. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Мужчина был изобличен в указанном преступлении. Сейчас он находится на принудительном лечении в психиатрической больнице по постановлению Ломоносовского районного суда ЛО от 16 ноября 2022 года.

Накануне в петербургском метро мужчина приставал к 13-летней пассажирке.

Фото: Piter.tv