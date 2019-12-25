Спартакиада Специальной Олимпиады собрала спортсменов из 41 региона

В Петербурге стартовала Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады.

В Санкт-Петербурге стартовала Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады — соревнования продлятся до 20 ноября, передаёт ТАСС.

В торжественной церемонии открытия участвовали президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер и председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь.

Слуцкер назвала Спартакиаду в Петербурге традицией для организации и поблагодарила руководство города за то, что оно с энтузиазмом поддерживает соревнования, ежегодно принимая всё больше участников.

В рамках открытия перед спортсменами выступила заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова. В Спартакиаде примут участие спортсмены с интеллектуальными нарушениями из 41 региона России. Атлеты будут соревноваться в пауэрлифтинге, боулинге, юнифайд-боулинге, бочче и юнифайд-бочче.

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