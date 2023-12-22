Доходный дом Барановской на Петропавловской улице признан памятником

Дом, построенный в 1911 году в стиле эклектики с элементами барокко по проекту архитектора Василия Вейса, обладает мемориальной ценностью, связанной с рядом известных личностей, которые жили в нем или посещали его.

Доходный дом, принадлежащий жене потомственного дворянина Антонине Барановской, расположенный на Петропавловской улице, 8, был внесен в список объектов культурного наследия регионального значения. Распоряжение об этом подписал председатель КГИОП Сергей Макаров.

Дом, построенный в 1911 году в стиле эклектики с элементами барокко по проекту архитектора Василия Вейса, обладает мемориальной ценностью, связанной с рядом известных личностей, которые жили в нем или посещали его. Среди них: патологоанатом, доктор медицины Георгий Шор, живописец и график Исаак Бродский, художник-прикладник Татьяна Воронихина, доктор технических наук Лев Мясников.

В настоящее время здание продолжает функционировать как многоквартирный дом, при этом сохранилось множество деталей его художественной отделки.

Ранее мы сообщили о том, что иск о восстановлении корпуса "Красного треугольника" отклонен.

Фото: КГИОП