Экспозиция открыта для посещения до марта 2025 года.

Главный штаб Эрмитажа подхватил эстафету мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения художника Николая Рериха. Сегодня в стенах музея открылась выставка "Твердыня пламенная", в организации которой оказали помощь власти Петербурга и 20 культурных институций России, Беларуси и Монголии, – следует из сообщения в личном Telegram-канале вице-гебурнатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского.

По словам заместителя главы города, открывшаяся экспозиция является ключевым событием в черед посвященных юбилею Николая Рериха мероприятий. Выставка создана сотрудниками Эрмитажа совместно с работниками музея-института семьи Рерихов.

Здесь представлены уникальные произведения русской иконописи и тибетской живописи, предметы декоративно-прикладного искусства, памятники письменности, книги, документы, фотографии и вещи, связанные с жизнью и творчеством художника. Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что к юбилею выдающегося русского художника и мыслителя Николая Константиновича Рериха в почтовое обращение вышла специальная марка с репродукцией его картины "Строят ладьи".

Видео: Telegram / Пиотровский Online