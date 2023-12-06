Выпущена почтовая марка в честь 150-летия Николая Рериха

На полях марки изображен портрет Рериха.

К юбилею выдающегося русского художника и мыслителя Николая Константиновича Рериха в почтовое обращение вышла специальная марка с репродукцией его картины "Строят ладьи". Так, 9 октября исполнилось 150 лет со дня рождения мастера.

Как рассказали в пресс-службе "Почта России", на полях марки изображен портрет Рериха, созданный его сыном, живописцем Святославом Рерихом. Тираж составил 17 000 экземпляров.

Кроме того, Почта России выпустила конверты первого дня и штемпели для специального гашения в Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и Новосибирске. В продажу также поступили художественные обложки для почтового блока и конвертов, оформленные в виньеточном стиле. Для коллекционеров подготовлен вариант беззубцового почтового блока, отпечатанного на дизайнерской бумаге с фактурой "под холст".

Николай Рерих (1874–1947) был многогранной личностью: художником, философом, писателем и путешественником. Он создал более 7 000 картин и является автором Пакта Рериха, направленного на защиту культурных ценностей. Среди его известных работ — декор храма Святого Духа в Талашкине, а также многочисленные серии картин, написанных в Индии.

Ранее в деревне Извара, расположенной в Ленобласти, состоялось торжественное открытие памятника знаменитому художнику Николаю Рериху.

Фото: пресс-служба "Почта России"