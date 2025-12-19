К юбилею Салтыкова-Щедрина прошло торжественное гашение марки в Петербурге

На почтовом блоке изображены известные произведения писателя, его фотография, краткий биографический очерк и цитаты.

Торжественная церемония памятного гашения почтовой марки, созданной к 200-летию писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, состоялась 27 января в библиотеке Владимира Маяковского. На мероприятие прибыли представители культурного сообщества, филателистов и сотрудники почтовой службы. Первые оттиски художественного штемпеля на праздничную продукцию поставили директор группы регионов Почты России Александр Вакуленко и директор Центральной городской публичной библиотеки имени В.В. Маяковского Зоя Чалова, сообщили в пресс-службе Почты России.

200 лет со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина — знаменательная дата в истории не только русской, но и мировой литературы. Для нас большая честь оказаться причастными к юбилейной дате и увековечить имя выдающегося русского писателя и государственного деятеля. Выпуск марок и специального почтового штемпеля — подарок Почты России всем любителям истории и филателии. Александр Вакуленко, директор макрорегиона Северо-Запад "Почты России"

Над маркой работал художник-дизайнер Виктор Хабловский. Он изобразил 5 известных произведений писателя – "Карась идеалист", "Премудрый пескарь", "Здравомысленный заяц", "Медведь на воеводстве" и "История одного города". Юбилейный выпуск представляет собой коллекционный почтовый блок, поэтому содержит ещё фотографию Салтыкова-Щедрина, биографический очерк и цитаты. Общий тираж по России – 17 тысяч. Также к выпуску были подготовлены почтовые конверты первого дня, штемпели специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Рязани и Твери. Это делает марку особенно ценной для коллекционеров.

Это нередкое явление. В честь Салтыкова-Щедрина уже выходило несколько марок. Первая появилась в 1939 году в виде блока из четырёх марок разных номиналов. Затем были выпуски в 1958 году и к 150-летию писателя. Нынешний выпуск стал четвёртым и выполнен в формате единого почтового блока номиналом 200 рублей. Александр Вакуленко, директор макрорегиона Северо-Запад "Почты России"

К юбилею в библиотеке Маяковского также открылась выставка, посвящённая писателям-сатирикам, центральной фигурой которой стал Салтыков-Щедрин. Экспозиция станет частью большого фестиваля.

Салтыков-Щедрин заложил основы русской общественно-политической сатиры, создав уникальный язык острой иносказательности, который и сегодня остаётся эталоном художественного осмысления социальных явлений. Эта церемония для нас особенно значима, поскольку она символически открывает наш масштабный фестиваль "200 лет русской сатиры", который пройдёт с июня по октябрь 2026 год. Зоя Чалова, директор Центральной городской публичной библиотеки имени Маяковского

Государственные знаки почтовой оплаты в РФ выпускает АО "Марка" — дочерняя компания Почты России. Почтовые марки, конверты и карточки, которые прошли спецгашения, с течением времени приобретают всё большую филателистическую и музейную ценность.

Как сообщает пресс-служба Смольного, в Петербурге в Российской национальной библиотеке до 15 февраля будет работать выставка, посвящённая юбилею Салтыкова-Щедрина. Впервые широкой публике представлены автографы и документы писателя – оригинал автобиографии, издания с собственными правками и его первый служебный доклад. В городских библиотеках состоится цикл просветительских лекций. Постановки на основе произведений классика покажут Театр юных зрителей имени А.А.Брянцева, театр на Васильевском и театр "Русская антреприза" имени Андрея Миронова.

Фото: пресс-служба "Почта России"