Жители и туристы Петербурга и Ленобласти отправили более полумиллиона почтовых открыток в 2025 году

Наибольшим спросом пользуются художественные и тематические открытки с изображениями городских пейзажей, каналов и мостов.

В 2025 году жители и гости СПетербурга и Ленобласти отправили полмиллиона почтовых открыток. За первые три месяца 2026 года из региона было переслано уже более 60 тысяч открыток, сообщили в пресс-службе Почты России.

Наибольшим спросом пользуются художественные и тематические открытки с изображениями городских пейзажей, каналов и мостов. Также популярны карточки, выпущенные к крупным культурным, спортивным и деловым мероприятиям, а также универсальные поздравительные открытки с надписями: "С праздником!", "Поздравляю!", "С днём рождения!", "С юбилеем!".

Директор группы регионов Северо-Запад и Центр Почты России Александр Вакуленко отметил, что с каждым годом традиционные открытки становятся всё более востребованными.

25 марта исполнилось 154 года с момента выхода Высочайшего указа, разрешившего обращение "открытого письма" в России. Этот документ, подписанный в 1872 году, положил начало истории почтовой открытки в нашей стране. На первых экземплярах размещались императорский вензель, номинал и надпись "Почтовое управление". Пик популярности открыток пришёлся на конец XIX — начало XX века, когда на их лицевой стороне разрешили печатать изображения.

Фото: пресс-служба АО "Почта России"