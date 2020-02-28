Минцифры направило законопроект о мерах поддержки "Почты России"

Российское министерство по цифровизации направило в федеральное правительство законопроект о мерах поддержки "Почты России". Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники пресс-службы профильного ведомства. Чиновники отметили, что в том числе мероприятия направлены на расширение доступных для граждан сервисов и модернизации почтовой отрасли. Текст предусматривает системные изменения в работе, повышение качества обслуживания клиентов, а также безопасность доставки корреспонденции и укрепление финансовой устойчивости компании.
С учетом изменений на рынке доставки мы разработали комплекс мер, которые дадут возможность "Почте России" развиваться. Инициативы обсуждались на профильных площадках и легли в основу законопроекта Минцифры России.
Дмитрий Григоренко, вице-премьер РФ
Эксперт пояснил, что среди ключевых решений, которые вошли в законопроект, указывается развитие электронной почтовой системы, возможность продавать безрецептурные лекарства в отделениях. С согласия пользователя "Почта России" сможет преобразовывать бумажные отправления в электронные документы и отправлять из человеку в личный кабинет на едином портале "Госуслуги". В целях повышения надежности рынка почтовой доставки будут внесены правки в лицензионные требования.
