Петербург вспоминает Николая Рериха в день его 151-летия

Город на Неве отмечает день рождения художника.

В четверг, 9 октября, исполнился 151 год со дня рождения Николая Константиновича Рериха — выдающегося художника, писателя и путешественника, чье имя неразрывно связано с историей Петербурга.

Николай Рерих родился в Петербурге в 1874 году. Он стал создателем самобытного художественного стиля и автором философско-гуманистических идей, получивших признание в России и за рубежом. Губернатор отметил, что творчество Рериха стало уникальным явлением отечественной культуры и оказало значительное влияние на развитие искусства XX века.

Первые вдохновения мастер черпал в древнерусском искусстве и архитектуре. Он участвовал в археологических раскопках, исследовал памятники старины, создавал картины, отражающие дух средневековой Руси. Даже находясь за пределами страны, художник сохранял верность Родине и во время Великой Отечественной войны направлял средства от продажи своих работ на нужды Красной Армии.

Память о художнике бережно сохраняется в Петербурге. На Васильевском острове работает Музей-институт семьи Рерихов, в саду "Василеостровец" установлен памятник мастеру. Его имя носит художественное училище на Гражданском проспекте, а в Калининском районе с 2017 года есть улица Николая Рериха.

Фото: Музей Рерихов