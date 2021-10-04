Конкурс на лучшее художественное решение для будущих станций метро могут провести в Петербурге

Среди направлений работы волонтёров — изучение состояния сохранившихся художественных композиций, беседы с действующими художниками-монументалистами, чьи работы представлены в городском пространстве.

В Петербурге рассматривается идея организовать конкурс на лучший художественный проект оформления новых станций метрополитена. Представители общественности, среди которых искусствоведы, краеведы и историки, провели встречу с командой проекта "Ленинград монументальный", посвящённого сохранению произведений монументальной живописи советской эпохи, таких как архитектурная керамика, декоративные рельефы и настенная живопись, пишет "Петербургский дневник".

Михаил Антощенко, художник-монументалист и член Санкт-Петербургского союза художников, обозначил цели встречи: знакомство участников и обсуждение организационных моментов. Основная задача проекта — выявление и сохранение объектов монументального искусства Ленинграда.

Участники познакомятся с материалами архива, научными публикациями и каталогами, содержащими информацию о памятниках монументального искусства, таких как мозаичные композиции, живописные панели, барельефы и витражи. Далее добровольцы будут выезжать непосредственно на места, фиксируя состояние объектов фотографии и видеозаписями. После изучения материала будет возможно составить полную картину состояния произведений искусства, объясняет Антоненко.

Среди направлений работы волонтёров — изучение состояния сохранившихся художественных композиций, беседы с действующими художниками-монументалистами, чьи работы представлены в городском пространстве.

Первоначальным этапом стала инвентаризация произведений искусства в Калининском и Выборгском районах Петербурга. Команда планирует учитывать пожелания самих волонтёров касательно выбора территорий исследований.

За полтора года существования проекта участники смогли обнаружить и задокументировать более ста объектов монументального искусства, в том числе уникальные работы ленинградских мастеров. Например, удалось установить авторов мозаики, созданных художником Анатолием Заславским, находящейся в Гатчине и деревне Ермилово, а также раннюю работу мастера "Слава подвигу", расположенную на здании школы в Красногвардейском районе. Другим важным результатом стало выявление авторских работ Ю.Пугачёва, Е.Захарова, Е.Попова и А.Натаревича.

Итогом усилий команды станет выпуск печатного каталога, подробно раскрывающего информацию о произведениях искусства Выборгского и Калининского районов, их авторах и содержании сюжетов.

Монументальное искусство традиционно ассоциируется с советскими мозаиками, часто выполненными из специальной плитки, производившейся на комбинате "Победа". Помимо мозаик, значительное количество городских построек украшают фрески, картины, выполненные прямо на стенах домов, а также витражи и образцы архитектурной керамики, примером которой служит фасад института цитологии РАН на Тихорецком проспекте, созданный Владимиром Лощиным.

Эксперт обратил внимание на отсутствие чёткого правового механизма защиты подобного вида искусства в российском законодательстве. В случае отсутствия статуса охраняемого памятника, собственники зданий вправе самостоятельно распоряжаться такими объектами, зачастую разрушая их навсегда.

Одним из возможных способов сохранения наследия остаётся инициатива частных лиц и общественных активистов, направленная на включение конкретных объектов искусства в список охраняемых государством культурных ценностей.

Авторы проекта предлагают внести законодательные изменения, создав отдельный реестр для объектов монументально-декоративного искусства, параллельно проводя информационно-просветительскую деятельность среди населения путём публикаций в СМИ, организации тематических экскурсий и лекториев.

Фото: предоставлено художником Иваном Ураловым