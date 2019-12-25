Ленобласть вошла в топ регионов по числу бронирований домов с банями

Их средняя стоимость составляет 15,1 тыс. рублей.

Сервис "Авито Путешествия" провел исследование и выяснил, что Ленинградская область вошла в топ регионов России по количеству бронирований загородных домов с банями. Их средняя стоимость составляет 15,1 тыс. рублей.

Кроме того, спрос на данную услугу остается повышенным в Московской и Свердловской областях, Краснодарском крае и Татарстане. Затем идут Башкортостан, Карелия, Самарская, Челябинская и Нижегородская области. За год заметно вырос интерес к домикам в Забайкальском крае (+88%), Пензенской области (+76%), Приморском крае (+68%), Республике Марий Эл (+37%) и Кировской области (+33%).

Обычно загородные дома с банями бронируют на две ночи для компании из шести человек. Подходящие варианты выбирают примерно за 22 дня до заселения.

Помимо этого, по данным "Авито Работы", в сентябре спрос на банщиков увеличился на 15% в сравнении с августом. А активность соискателей повысилась на 29%. Среднее зарплатное предложение – 70 тыс. рублей в месяц.

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