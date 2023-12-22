Сад Хаяо Миядзаки снова переезжает

Пространство вместо привычных 10 кв.м. займёт уже 200.

Сад Хаяо Миядзаки снова меняет свой адрес. На этот раз уличный театр "Небесные бродяги" планирует создать зелёную зону во дворе ДК Крупской. При этом сад вместо привычных 10 кв.м. займёт уже 200. Об этом пишет "Петербургский дневник".

История сада Хаяо Миядзаки началась весной 2021 года, когда актёры театра "Небесные бродяги" работали над спектаклем "Нингё" (6+). Их вдохновила японская культура в целом и мультфильмы Миядзаки в частности, поэтому они решили превратить свалку во дворе дома №12 на Биржевой линии в уютную зону отдыха. Они убрали мусор, организовали грядки с овощами, украсили стены подсобки персонажами Миядзаки и установили традиционные ворота в японском стиле у входа. Получилось так уютно и красиво, что интерес к саду рос в геометрической прогрессии. В результате сад стал местной достопримечательностью, которую хотят увидеть не только петербуржцы, но и гости города. В июле 2022 года "Небесные бродяги" вместе с садом переехали в бывший клуб "Синтез" на Гатчинской улице, 23-25. В 2023 году театр занял ДК Крупской, где построил Хогвартс и решил заняться садом.

Новое воплощение сада Хаяо Миядзаки займет внутренний двор позади главного здания ДК Крупской. В тёплое время года здесь будет открыт книжный рынок. Два одноэтажных павильона с магазинами и шлагбаумом незаметно разделены от городской суеты, а визуально создают впечатление, будто 90-е годы никогда не закончились, благодаря ярким рекламным вывескам и отделке пластиковыми панелями. Тем не менее, "Небесные Бродяги" стремятся создать здесь настоящее волшебное пространство.

По словам худрука и режиссёра "Небесных бродяг" Ильи Лошакова, работа над проектом сада всё ещё идёт. Также команда обязательно установит узнаваемые ворота. Раньше в нашем саду было множество маленьких мультяшных фигурок, но в этом пространстве они просто потеряются, поэтому будут подготовлены более крупные артефакты.

Ранее мы сообщили о том, что в ДК им. Крупской откроется собственный музей.

Фото: Piter.TV (архив)