В ДК им. Крупской откроется собственный музей

Экспонаты подарят возможность визуально познакомиться с разнообразными этапами развития этого замечательного места, где не всегда устраивались книжные ярмарки.

В пятницу, 23 февраля, в Доме культуры Крупской зрителей произойдёт важное событие – открытие собственного музея. Уникальное учреждение позволит гостям окунуться в историю площадки, которая насчитывает почти 100 лет. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Экспонаты подарят возможность визуально познакомиться с разнообразными этапами развития этого замечательного места, где не всегда устраивались книжные ярмарки. В прошлом в ДК Крупской люди ходили, чтобы научиться танцевать или лицезреть выдающихся рок-музыкантов страны.

Музей занимает небольшое помещение на втором этаже, а также затрагивает несколько лестничных пролетов, трансформировав их в оригинальное пространство "45 ступеней". Главные экспозиции музея представлены раритетными фотографиями и афишами. Особое настроение создают разнообразные артефакты прошлого, включая старинные печатные машинки, патефон и множество старых книг. Как отмечает арт-директор ДК Крупской Алёна Цветкова, история учреждения очень богата, оно было воздвигнуто почти 100 лет назад, в 1927 году. Каждый исторический период особого значения в истории этого места отразился в коллекции музея, планируется её расширение.

Нам хотелось не просто рассказать об истории ДК Крупской, но и показать, как тесно она связана с жизнью простых ленинградцев и петербуржцев. В пространстве "45 ступеней" мы разместим результаты исторического проекта "ДК Крупской и Я", в рамках которого наши посетители рассказали, как жизнь их семьи связана с этим знаковым местом. У кого-то здесь бабушка танцевала на сцене, кто-то слушал рок в 80-е, а кто-то встретился с писателем Сергеем Лукьяненко и взял у него автограф. Алёна Цветкова, арт-директор ДК им. Крупской

Проект "Дом культуры Крупской и я" еще не завершён, поэтому все желающие имеют возможность поделиться своими воспоминаниями и историями. Информацию о том, как это сделать, можно найти на официальном сайте Дома культуры.

Ранее мы сообщили о том, что театр "Небесные бродяги" открыл "филиал Хогвартса" в ДК им. Крупской.

Фото: Александр Глуз/"Петербургский дневник"