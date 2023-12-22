Театр "Небесные бродяги" открыл "филиал Хогвартса" в ДК им. Крупской

В новом пространстве "Тайная комната" будут проводить бесплатные выставки, лекции и мастер-классы.

Уличный театр "Небесные бродяги", известный созданием волшебного сада Хаяо Миядзаки в Петербурге, снова удивляет горожан. Уже 3 февраля в дворце культуры им. Крупской открывается новое пространство "Тайная комната", посвящённое вселенной Гарри Поттера. Подробности приводит "Петербургский дневник".

На трёх этажах в обычных на первый взгляд помещениях появились "магические" артефакты. Всего "Тайная комната" занимает площадь, равную примерно 107 кв.м. Как рассказал художественный руководитель и режиссёр "Небесных бродяг" Илья Лошаков, театру удалось организовать пространство с интересной планировкой. Гости начнут осмотр с гостиной Гриффиндора и постепенно спускаются в подвал Слизерина. Лестницы в пространстве очень похожи на настоящие ходы Хогвартса: пространство идеально подойдет для проведения квестов и тематических выставок.

Гриффиндорская гостиная является самым просторным помещением "Тайной комнаты". В ней "обитает" гигантский тролль. Главной особенностью локации является огромный камин, занимающий всю стену. В комнате будут проводить бесплатные выставки, лекции и мастер-классы. Уже готовится экспозиция о русалках, которая расскажет, в чём отличия русских красавиц с рыбьим хвостом от иностранных.

Мы сделали пространство в стиле вселенной Гарри Поттера, потому что очень ее любим, однако тему волшебства будем раскрывать и через мифологию разных народов России. Там много интересного! Мы уверены, что слушать истории про вурдалаков и леших в таком интерьере гораздо интереснее, чем в обычном лекционном зале с проектором и стульями. Илья Лошков, художественный руководитель и режиссёр театра "Небесные бродяги"

Фото: Дмитрий Мельников