Власти Петербурга подарили Мариуполю новогоднюю ель

Петербург подарил новогоднюю ель Мариуполю. Ее установили на площади Свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Ель не живая, а искусственная. Красавицу высотой 20 метров украсили светодиодными гирляндами. На подиуме есть надпись: "Санкт-Петербург - Мариуполю".
Также власти Северной столицы отправили в город-побратим подарки для школьников и детей младшего возраста. Их купили на внебюджетные средства. В Доме пионеров для ребят проведут новогодние елки.
Губернатор города на Неве пригласил детей и взрослых Мариуполя в гости – в Петербург. Им предлагают вместе с жителями Северной столицы отметить Новый год и интересно провести каникулы.
Ранее на Piter.tv: на Дворцовой задержали разрисовавшую инсталляцию о Мариуполе 11-классницу.
Фото: Pxhere
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