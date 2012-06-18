Власти Петербурга подарили Мариуполю новогоднюю ель

Дети из города-побратима получили сладкие подарки от нашего города.

Петербург подарил новогоднюю ель Мариуполю. Ее установили на площади Свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Ель не живая, а искусственная. Красавицу высотой 20 метров украсили светодиодными гирляндами. На подиуме есть надпись: "Санкт-Петербург - Мариуполю".

Также власти Северной столицы отправили в город-побратим подарки для школьников и детей младшего возраста. Их купили на внебюджетные средства. В Доме пионеров для ребят проведут новогодние елки.

Губернатор города на Неве пригласил детей и взрослых Мариуполя в гости – в Петербург. Им предлагают вместе с жителями Северной столицы отметить Новый год и интересно провести каникулы.

Ранее на Piter.tv: на Дворцовой задержали разрисовавшую инсталляцию о Мариуполе 11-классницу.

Фото: Pxhere