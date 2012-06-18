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Власти Петербурга подарили Мариуполю новогоднюю ель
Сегодня, 18:48
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Власти Петербурга подарили Мариуполю новогоднюю ель

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Дети из города-побратима получили сладкие подарки от нашего города.

Петербург подарил новогоднюю ель Мариуполю. Ее установили на площади Свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Ель не живая, а искусственная. Красавицу высотой 20 метров украсили светодиодными гирляндами. На подиуме есть надпись: "Санкт-Петербург - Мариуполю".

Также власти Северной столицы отправили в город-побратим подарки для школьников и детей младшего возраста. Их купили на внебюджетные средства. В Доме пионеров для ребят проведут новогодние елки. 

Губернатор города на Неве пригласил детей и взрослых Мариуполя в гости – в Петербург. Им предлагают вместе с жителями Северной столицы отметить Новый год и интересно провести каникулы.

Ранее на Piter.tv: на Дворцовой задержали разрисовавшую инсталляцию о Мариуполе 11-классницу.

Фото: Pxhere

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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