На Дворцовой задержали разрисовавшую инсталляцию о Мариуполе 11-классницу

На месте были задержана ученика 11 класса, которая на арт-объект "Сердца городов Мариуполь и Санкт-Петербург" нанесла надпись, дискредитирующую действия ВС РФ.

Стало известно, кто разрисовал инсталляцию, посвященную Мариуполю, на Дворцовой площади.

Как стало известно Piter.tv, в полицию днём 18 декабря поступило сообщение от очевидцев, что некая девушка на Дворцовой площади закрашивает украшение.

На месте были задержана ученика 11 класса, которая на арт-объект "Сердца городов Мариуполь и Санкт-Петербург" нанесла надпись, дискредитирующую действия ВС РФ.

В отношении несовершеннолетней возбуждено административное производство по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ).

В этот же день после инцидента инсталляцию разобрали.

Фото: Piter.tv