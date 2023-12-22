На новогодних каникулах Петербург посетили более миллиона туристов

Вклад туристов в экономику города в период с 30 декабря по 8 января составил 20,3 млрд рублей.

Во время новогодних каникул Петербург посетили более миллиона туристов. Путешественники принесли в экономику 482,7 млрд рублей, что на треть больше, чем годом ранее. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Выполняем задачу, поставленную Президентом – обеспечить рост качества туристических услуг и инфраструктуры. Будем стремиться к самым высоким стандартам комфорта, доступности и безопасности. Как видим, эта работа начала приносить свои плоды. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Вклад туристов в экономику города в период с 30 декабря по 8 января составил 20,3 млрд рублей. За зимние каникулы прошлого года Петербург получил 14 млрд рублей.

Северную столицу выбирали туристы из Москвы, Калининграда, Мурманска, Архангельска, Сочи, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Самары, Новосибирска. Кроме того, в город на Неве приезжали граждане Белоруссии и Узбекистана.

Ранее на Piter.tv: траты туристов в кафе и ресторанах Петербурга за год составили 92 млрд рублей.

Фото: Piter.tv