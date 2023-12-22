Траты туристов в кафе и ресторанах Петербурга за год составили 92 млрд рублей

По словам председателя городского комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, Петербург готов радовать своих гостей не только историческим наследием, но и разнообразием новых гастрономических впечатлений.

Северная столица славится своим гастрономическим туризмом и является одним из самых значимых гастрономических центров РФ. По данным "Турбарометра Санкт-Петербурга", в 2023 году туристы в городе на Неве потратили на посещение кафе и ресторанов на 23 млрд рублей больше, чем в предыдущем году. Общая сумма потраченных в заведениях общепита путешественниками средств за прошлый год составила более 92 млрд рублей.

По словам председателя городского комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, Петербург готов радовать своих гостей не только историческим наследием, но и разнообразием новых гастрономических впечатлений. Чиновник также подчеркнул, что гастрономия в Северной столице отражает культуру многонационального населения и с незапамятных времен принимает новаторские идеи. Современные повара продолжают сочетать необычные продукты и способы приготовления.

В Петербурге ежегодно проводятся фестивали, на которых можно попробовать национальные кухни и уличную еду, а также открываются различные гастрономические пространства, которые притягивают множество гостей.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный выделил участок для ВСМ на Бабушкина.

Фото: Правительство Петербурга