Смольный выделил участок для ВСМ на Бабушкина

На данной территории будет проводиться строительство дополнительных главных путей. Кроме того, установлены инвестиционные условия, в соответствии с которыми РЖД ежегодно будет платить 244,48 рубля.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о предоставлении РЖД земельного участка для строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Северной столицей. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Смольного.



Согласно постановлению, предусматривается выделение участка на улице Бабушкина в Невском районе общей площадью 13,7 тыс.кв.м. На данной территории будет проводиться строительство дополнительных главных путей. Кроме того, установлены инвестиционные условия, в соответствии с которыми РЖД ежегодно будет платить 244,48 рубля. Срок действия договора аренды составляет 36 месяцев, в течение которого необходимо завершить строительство высокоскоростной магистрали.



Напомним, что протяженность высокоскоростной магистрали составит 679 м, а время км: путь между Петербургом и Москвой сократится до 2 часов 15 минут. Общая стоимость проекта высокоскоростной магистрали оценивается в 1 трлн 390 млрд рублей. Планируется запустить первый участок высокоскоростной магистрали до 2030 года.

Ранее мы сообщили о том, что пассажирам поезда Самара-Петербург начислят баллы РЖД после поездки без отопления.

Фото: РЖД