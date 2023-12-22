Пассажирам поезда Самара-Петербург начислят баллы РЖД после поездки без отопления

С помощью семи тыс. баллов можно получить бесплатный билет на поезд "Сапсан" по маршруту Петербург-Москва.

В связи с отсутствием отопления в поезде №047, следовавшем из Самары в Петербург, каждому пассажиру будет начислено по семь тыс. баллов программы лояльности "РЖД Бонус" в качестве компенсации. Федеральная пассажирская компания приносит извинения за причиненные неудобства, информирует РБК.

По данным представителя компании, компенсация положена каждому пассажиру состава, в котором был нарушен температурный режим. С помощью семи тыс. баллов можно получить бесплатный билет на поезд "Сапсан" по маршруту Петербург - Москва.

Напомним, что в Сети появилось видео, на котором пассажиры поезда Самара - Петербург сидят в куртках, а на окнах вагона образуется иней. В связи с этим, контрольно-надзорные органы, включая Куйбышевскую транспортную прокуратуру, проводят проверку.

Ранее мы сообщили о том, что дополнительные "Ласточки" отправятся в Выборг с 1 января.

Фото: Telegram / СПб-Главный