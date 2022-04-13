Дополнительные "Ласточки" отправятся в Выборг с 1 января

Для удобства жителей Ленобласти будут запущены шесть дополнительных электропоездов.

С 1 января 2024 года для удобства жителей Ленобласти из Петербурга в Выборг будут запущены шесть дополнительных электропоездов. Информацию об этом предоставила пресс-служба АО "СЗППК".

Речь идёт о дополнительных "Ласточках", которые будут курсировать на финляндском направлении по субботам и воскресеньям.

Поезда будут следовать с Финляндского вокзала в Выборг в 9:20, 11:40, 12:12, 15:15, 17:02 и 20:05. Обратно в Северную столицу можно вернуться на "Ласточках" в следующие время: 10:48, 11:05, 13:00, 13:30, 18:35 и 22:12.

Ранее стало известно новогоднее расписание пригородных электричек Петербурга.

Фото: ОАО "РЖД"