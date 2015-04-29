Стало известно новогоднее расписание пригородных электричек Петербурга

Изменения коснутся поездов Финляндского, Витебского, Балтийского, Московского и Северного направлений.

В новогодние и рождественские праздники в графике движения пригородных электричек Северной столицы будут внесены изменения. Речь идёт о поездах Финляндского, Витебского, Балтийского, Московского и Северного направлений. Об этом информирует пресс-служба АО "СЗППК".

Так, 30 декабря 2023 года по 7 января 2024 года электропоезда будут следовать по субботнему расписанию, а 8 января 2024 года будет действовать график воскресенья.

Движение составов в Мурманском регионе, Республике Карелия, Псковской и Новгородской областях, а также расписание дизель-электропоездов и поездов на локомотивной тяге будет осуществляться в соответствии с календарными днями.

Ранее мы сообщили о том, что "Лыжные стрелы" отправятся из Петербурга в Ленобласть с 23 декабря.

Фото: Telegram / АО "СЗППК"