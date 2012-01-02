"Лыжные стрелы" отправятся из Петербурга в Ленобласть с 23 декабря

Отправление будет осуществляться с Финляндского и Московского вокзалов.

В субботу, 23 декабря, планируется запуск "Лыжных стрел". Бесплатные электрички традиционно проследуют из Северной столицы в Орехово, Токсово и Шапки. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту Ленобласти.

Отправление будет осуществляться с Финляндского и Московского вокзалов. В ведомстве подчеркнули, что поездка станет невероятной возможностью для всех любителей скорости и адреналина бесплатно добраться до склонов и насладиться скоростью и свежим ветерком.

Составы будут курсировать по выходным дням. Подробности можно узнать у специалистов АО "СЗППК" по телефонам 8 (800) 775-00-00 и 8 (812) 458-68-78, а также на официальном сайте компании.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге выпустили лимитированные карты БСК с индивидуальным дизайном.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Ленобласти