В Петербурге выпустят лимитированные карты БСК с индивидуальным дизайном

Стоимость карточки с ограниченным тиражом составит 350 рублей.

В понедельник, 11 декабря, на участке Красное Село — Балтийский вокзал — Красное Село запустили тактовое движение электричек. В честь этого события, в полдень на Балтийском вокзале начнут продаваться лимитированные БСК с индивидуальным дизайном от Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗПК).

Стоимость карточки с ограниченным тиражом составит 350 рублей. Она будет продаваться в билетной кассе №9. На БСК изображено здание вокзала станции Красное Село.

Также приобретатели проездного получат буклет с информацией о новом тактовом маршруте.

Ранее мы сообщили о том, что поезд из Самары до Петербурга планируют пустить через Тольятти.

Фото: АО "СЗППК"