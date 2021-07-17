Поезд из Самары до Петербурга планируют пустить через Тольятти

В Самаре продолжают активно развивать железнодорожные перевозки, в том числе, и сообщение с Северной столицей.

В 2024 году запланирован запуск маршрута "Самара – Тольятти – Санкт-Петербург". Соответствующее соглашение подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Владимир Пястолов в ходе форума "Транспорт России".

В Самаре продолжают активно развивать железнодорожные перевозки, в том числе, и сообщение с Северной столицей.

Также в городе рассматривают возможность модернизации местного депо в Самаре: инвестиции направлены на улучшение и ускорение работы.

Ранее мы сообщили о том, что дополнительные 580 млрд рублей из ФНБ намерены привлечь для ВСМ.

Фото: АО "СЗППК"