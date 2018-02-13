Дополнительные 580 млрд рублей из ФНБ намерены привлечь для ВСМ

На создание проекта ВСМ Москва – Петербург привлекут от нуля до 580 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Такое заявление сделал замминистра транспорта РФ Валентин Иванов.
Руководитель отметил, что рассматриваются также варианты без привлечения ФНБ. В обсуждении дальнейших действий будут участвовать сразу несколько банков.
Конкретные кредитные учреждения, которые точно будут участвовать в проекте, выберут на стадии заключения концессии.
Ранее мы сообщили о том, что Газпромбанк может принять участие в строительстве ВСМ.
Фото: РЖД
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