Дополнительные 580 млрд рублей из ФНБ намерены привлечь для ВСМ

обсуждении дальнейших действий будут участвовать сразу несколько банков.

На создание проекта ВСМ Москва – Петербург привлекут от нуля до 580 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Такое заявление сделал замминистра транспорта РФ Валентин Иванов.

Руководитель отметил, что рассматриваются также варианты без привлечения ФНБ. В обсуждении дальнейших действий будут участвовать сразу несколько банков.

Конкретные кредитные учреждения, которые точно будут участвовать в проекте, выберут на стадии заключения концессии.

Ранее мы сообщили о том, что Газпромбанк может принять участие в строительстве ВСМ.

Фото: РЖД