Газпромбанк может принять участие в строительстве ВСМ

Сумма планируемых вложений пока не разглашается.

Газпромбанк намерен стать акционером и кредитором проекта ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Об этом заявил вице-президент кредитного учреждения Алексей Чичканов, пишет издание "Деловой Петербург".

Сумма планируемых вложений со стороны банка пока не разглашается.

Чичканов отметил, что Газпромбанк уже состоит в рабочей группе, созданную для согласования деталей проекта с правительством РФ и инициаторами. Также руководитель дал гарантии того, что учреждение точно примет участие в создании ВСМ.

Ранее мы сообщили о том, что шесть регионов России поддержали разработку проекта ВСМ Москва — Петербург.

Фото: Piter.TV