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Газпромбанк может принять участие в строительстве ВСМ
Сегодня, 15:28
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Газпромбанк может принять участие в строительстве ВСМ

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Сумма планируемых вложений пока не разглашается.

Газпромбанк намерен стать акционером и кредитором проекта ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Об этом заявил вице-президент кредитного учреждения Алексей Чичканов, пишет издание "Деловой Петербург".

Сумма планируемых вложений со стороны банка пока не разглашается.

Чичканов отметил, что Газпромбанк уже состоит в рабочей группе, созданную для согласования деталей проекта с правительством РФ и инициаторами. Также руководитель дал гарантии того, что учреждение точно примет участие в создании ВСМ.

Ранее мы сообщили о том, что шесть регионов России поддержали разработку проекта ВСМ Москва — Петербург.

Фото: Piter.TV

Теги: всм, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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