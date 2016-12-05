Шесть регионов России поддержали разработку проекта ВСМ Москва — Петербург

Участники встречи обсудили вопросы графика движения и тарифной системы, рассмотрели идеи по дизайну будущих вокзалов.

Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ-1) Москва — Петербург одобрили шесть российских регионов. Об этом 5 ноября сообщили в телеграм-канале московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Реализацию проекта обсуждали представители Северной столицы, Ленобласти, Москвы, Московской области, Твери, Великого Новгорода, РЖД и Сбербанка на стратегической двухдневной сессии в Петербурге.

ВСМ – это не только транспорт будущего, он даст огромный агломерационный эффект, получится создать сотни тысяч новых рабочих мест. Все это приведет к экономическому росту и технологической независимости нашей страны. Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы

Участники встречи обсудили вопросы графика движения и тарифной системы, рассмотрели идеи по дизайну будущих вокзалов и благоустройству прилегающих территорий.

Ранее мы рассказывали о том, что наследники Бадри Шенгелии обратились в Минтранс из-за ситуации с ВСМ.

Фото: Piter.TV