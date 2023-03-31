Открытие Витебской развязки запланировано на декабрь

Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Рабочее движение по Витебской развязке будет открыто в декабре текущего года. Об этом стало известно со слов губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по итогам заседания Координационного совета по развитию транспортной системы агломерации Петербурга и Ленинградской области, – об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Участники мероприятия под руководством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Виталия Савельева обсудили ход поручений Президента по реализации крупных транспортных и инфраструктурных проектов. Чиновник, в частности, отметил, что в Правительстве РФ видят "серьезную динамику расширения транспортных и логистических возможностей" агломерации Петербурга и Ленобласти.

Кроме обновления парка общественного транспорта и реализации проектов дорожного строительства выделю не менее важный вопрос для жителей региона - строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург. На сегодняшний день продолжается работа по проектированию всех этапов работ по строительству и оформлению необходимой документации. Отдельно хочу поблагодарить губернатора Петербурга Александра Дмитриевича Беглова за конструктивное взаимодействие и своевременное выполнение условий, которые город взял на себя. В проекте строительства ВСМ мы двигаемся в графике в соответствии с ранее утверждённой дорожной картой. Виталий Савельев, заместитель председателя Правительства Российской Федерации

В Telegram-канале Западного скоростного диаметра подчеркнули, что в связи со строительством Шкиперской и Витебской развязок будет ограничено движение по основному ходу ЗСД в районе съезда в южном направлении КАДа.

Ранее стало известно, что на инфраструктуру ВСМ в Петербурге выделят около 50 млрд рублей.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга