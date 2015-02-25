На инфраструктуру ВСМ в Петербурге выделят около 50 млрд рублей

Доступность терминала ВСМ планируется обеспечивать благодаря использованию как наземного транспорта, так и станций петербургского метрополитена.

Транспортная система Петербурга готовится к строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Санкт-Петербург – Москва". Как сообщил губернатор города Александр Беглов в программе "Петербург. Новый взгляд" на телеканале "78", доступ к новому терминалу ВСМ обеспечит пересадка на станции метро "Лиговский проспект-1" и "Лиговский проспект-2", а также наземный общественный транспорт.

Доступность терминала ВСМ планируется обеспечивать благодаря использованию как наземного транспорта, так и станций петербургского метрополитена. Одна из мер – строительство второго выхода со станции метро "Лиговский проспект-1". Кроме того, на привокзальной площади у нового терминала будет построен вестибюль станции "Лиговский проспект-2" новой Красносельско-Калининской линии.

На период 2025–2027 годов в городском бюджете предусмотрено выделение 30 миллиардов рублей на реализацию проекта ВСМ. Губернатор охарактеризовал эту сумму как "начальную инвестицию" со стороны Петербурга. Для адаптации городской инфраструктуры к новым условиям потребуется создание шести новых объектов улично-дорожной сети, включая тоннель в районе переулка Черняховского. Общая стоимость транспортных проектов в зоне ВСМ оценивается в 50 миллиардов рублей.

Фото: пресс-служба Российской академии транспорта