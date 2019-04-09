Наследники Бадри Шенгелии обратились в Минтранс из-за ситуации с ВСМ

Унаследованные активы попадают под изъятие для строительства железнодорожной магистрали. При этом никакой официальной информации о выкупе не приводилось.

Наследники убитого бизнесмена Бадри Шенгелии обратились в Минранс РФ после того, как выяснилось, что унаследованные ими активы попадают под изъятие для строительства ВСМ. При этом никакой официальной информации о выкупе не приводилось. Об этом пишет "Фонтанка".

Напомним, что для новой скоростной магистрали от Петербурга до Москвы будут освобождать городские территории. Терминал ВСМ намерены расположить на Лиговском проспекте, где находятся склады Кокоревых. Собственником комплекса выступает Людмила Шенгелия, которая и проявила инициативу, обратившись в транспортное ведомство с другими наследниками предпринимателя. Вместе они намерены узнать, как будет происходить изъятие активов и получат ли они в этом случае компенсацию.

Напомним, что поезда по ВСМ намерены запустить в 2028 году.

Ранее стало известно, сколько будет стоить проезд по ВСМ от Петербурга до Москвы.

Фото: Piter.TVархитектурный и художественный музей-заповедник