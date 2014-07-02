Движение по ВСМ Москва-Санкт-Петербург планируют запустить в 2028 году

Замглавы Минтранса также отметил, что на строительство ВСМ потратят 1,7 трлн рублей.

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва – Петербург" планируют завершить в 2028 году, и в этом же году запустить движение поездов по ней. Об этом заявил замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов на Международном железнодорожном салоне техники и технологий "PRO//Движение.Экспо", который проходит в Северной столице.

Замглавы Минтранса также отметил, что на строительство ВСМ потратят 1,7 трлн рублей. Вскоре стоимость будут актуализировать из-за изменившейся ключевой ставки.

Ранее Александр Беглов рассказал, в каком районе Петербурга планируют возвести первый терминал ВСМ Москва — Петербург. Терминал появится на четной стороне Лиговского проспекта севернее сада Сан-Галли, который расположен у дома 70.

Фото: Telegram/ Трансмашхолдинг