Стало известно, в каком районе Петербурга появится первый терминал ВСМ

Кроме того, Александр Беглов подчеркнул, что город подойдет бережно к строительству магистрали.

В понедельник, 21 августа, Александр Беглов рассказал, в каком районе Петербурга планируют возвести первый терминал ВСМ Москва — Петербург. Информацией губернатор поделился в своем вечернем обращении на радио, пишет "Петербургский дневник".

Терминал появится на четной стороне Лиговского проспекта севернее сада Сан-Галли, который расположен у дома 70.

Кроме того, глава Северной столицы подчеркнул, что город подойдет бережно к строительству магистрали – отдельные исторические объекты интегрируют в состав терминала.

Высокоскоростная железнодорожная магистраль позволит преодолеть путь из Москвы в Петербург и обратно за 2 часа. По данным РЖД, строительство дороги уже стартовало.

Ранее мы сообщали о том, что участки под строительство ВСМ до Москвы начали изымать в Петербурге.

Фото: Российская академия транспорта